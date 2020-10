Le kilimandjaro en feu actuellement

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1866 Karma: 405



Mt. Kilimanjaro Fire Outbreak latest.





Mountain Kilimanjaro catches fire





Le Mont Kilimandjaro en proie aux flammes

Quelque 500 personnes ont été mobilisées sur la plus haute montagne d’Afrique afin de combattre un incendie qui s’est étendu sur près de 28 kilomètres carrés.

L’office tanzanien des parcs nationaux a déclaré ce mardi que le sinistre est sous contrôle.

«Dans une large mesure, l’incendie est maintenant sous contrôle, notamment dans les zones où il pouvait facilement s’étendre»

Des centaines de volontaires, habitants et étudiants ont été mobilisés pour combattre l’incendie, qui a été constaté dimanche après-midi dans la région de Whona, une halte pour les grimpeurs qui utilisent les routes de Mandara et de Horombo, deux des voies qui permettent d’accéder au sommet, a dit Tanapa.



Les flammes étaient visibles depuis la ville de Moshi, située non loin.



«J’espère que nous aurons totalement maîtrisé l’incendie ce soir ou d’ici demain matin», a indiqué Allan Kijazi, le directeur de Tanapa, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le feu aurait été causé par des porteurs qui accompagnaient des grimpeurs.

