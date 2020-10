Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67726 Karma: 29925 Un motard débutant essaie de rattraper son pote et chute dans un virage à Edmonton, Alberta, Canada





-JoJo- Re: Un motard débutant essaie de rattraper son pote 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4751 Karma: 1813 Ah oui quand même, faut vraiment être débutant là. Je ne comprends même pas comment tu peux faire cette erreur.



Cela dit, il a eu énormément de chance de se prendre aucune voiture dans la tronche en face.

