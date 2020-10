Un ouvrier très occupé sur un chantier

Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3819 Karma: 3194



Vous navigateur est trop vieux Un ouvrier sur un chantier aide absolument tout le monde sur le chantier, si bien qu'il ne fait absolument rien

Aujourd'hui 15:37:30

Meph974 #2

Au final je pense qu'il s'épuise plus que les autres à courir partout et faire semblant que vraiment travailler.

Aujourd'hui 15:42:55

gazeleau #3

ça ressemble à des TOC. C'est pas un travailleur handicapé en situation d'adaptation ? Auquel cas se moquer et l'afficher ne l'aidera franchement pas.

Aujourd'hui 15:50:32