Options du sujet Imprimer le sujet

toroles camionneur attaqué en afrique du sud 3 #1

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 238 Karma: 304

Deadly Road: Trucker Dodges Bullets and Bad Guys



un chauffeur se fait tiré dessus sur une route bien connue pour ses vols et attaques, ça semble pas être passé bien loin !

Contribution le : Aujourd'hui 22:24:59

Mr-poulet-du-33 Re: camionneur attaqué en afrique du sud 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 3873 Karma: 2742 Vraiment des chiens, comment prendre une vie aussi simplement pour si peu ça me dégoute.

Contribution le : Aujourd'hui 23:08:14

FanadeReusKo Re: camionneur attaqué en afrique du sud 0 #5

Je m'installe Inscrit: 24/11/2016 21:13 Post(s): 290 Karma: 202 Mr-poulet-du-33

Citation :

pour si peu



Y avait quoi dans le camion ? Citation :Y avait quoi dans le camion ?

Contribution le : Aujourd'hui 23:28:47

FMJ65 Re: camionneur attaqué en afrique du sud 0 #6

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10072 Karma: 3044 Putain quel monde de dingues ! En 10s ça passe de la joie de vivre au traumatisme....



A l'expression de son visage, il voit arriver le danger de loin.... Et même avec son très bon réflexe, il n'est vraiment pas passé loin.

Contribution le : Aujourd'hui 23:42:49