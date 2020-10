Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Araignée dans un casque anti-bruit 5 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42678 Karma: 18577 En Australie (tiens donc !), un homme a senti comme des chatouillements à une oreille en portant un casque anti-bruit.





Guy Finds Huge Spider Hiding in his Earmuff - 1147634

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:29

Gog077 Re: Araignée dans un casque anti-bruit 0 #3

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1133 Karma: 559 Nan mais franchement, comment ils ont encore envie de vivre dans ce pays... Bien dégueu la bestiole !

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:29