jopopmk pets derping 3 #1

Je m'installe Inscrit: 26/11/2013 20:17 Post(s): 288 Karma: 543 un chat se casse la margoulette (et embarque un pote)





un autre chat se casse la margoulette (pendant un rêve)





un chiot se casse la margoulette





un cheval se casse la margoulette







vidéo bonus : "l'exercice physique c'est vraiment épuisant"



Contribution le : Aujourd'hui 15:22:04

FMJ65 Re: pets derping 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10077 Karma: 3047 +1 parce que margoulette, ça fait un bail que je n'avais pas entendu cette expression !

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:05