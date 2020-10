Options du sujet Imprimer le sujet

erragan Découper du metal sous l'eau avec une flamme à 10 000° 3 #1

une petite vidéo montrant la technique de découpage ultra thermique permettant de

générer une flamme de 10 000° sous l'eau découpant jusqu’à 10 cm d'acier.



La baguette est constituée d'un tube avec 6 baguettes d'acier et une baguette d'un alliage métal/magnésium.







