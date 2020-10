Options du sujet Imprimer le sujet

jopopmk créer un presque sabre presque laser

4000° PLASMA LIGHTSABER BUILD (RETRACTABLE BLADE!)

jopopmk Re: créer un presque sabre presque laser

@AlTi5 a écrit:

j'ai lu "créé un pasteque sabre presque laser". voila au revoir.

J'espère que t'auras pas été trop déçu.

DoubleZ Re: créer un presque sabre presque laser

@jopopmk Un presque sabre presque laser presque pas dangereux



Edit : La presque suite de la vidéo



4000° LIGHTSABER TEST (CUTS ANYTHING!)

