Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Pour la promo de "la flamme" Jonathan Cohen s'incruste dans des pubs 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4467 Karma: 4795

Jonathan Cohen détourne les pubs l'Oreal, Meetic, Seat pour la Flamme

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:59