Un rollcloud ou nuage rouleau sur le lac Michigan : ce nuage témoigne d'un changement de temps, plus frais. Le poids de l'air froid le fait descendre, et la chaleur du lac s'élève, générant ce mouvement de rouleau

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:53