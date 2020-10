Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chien s'ennuie dans un appartement 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14070 Karma: 10198 Ben il s'occupe comme il peut avec le canapé



Naughty Husky Dog Tears Apart Owner's Sofa

Contribution le : Aujourd'hui 18:50:56

Turbigo Re: Un chien s'ennuie dans un appartement 0 #3

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 494 Karma: 302 Il bosse 18h par jour et il laisse un husky et un labrador dans 40m², il s'attendait à quoi ?



Pour avoir des preuves il filme ses chiens.



Donc c'est eux les coupables ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:42

mawt1 Re: Un chien s'ennuie dans un appartement 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5920 Karma: 1371 @Turbigo



Je comprends pas tu as eu ou toutes ces infos?

Contribution le : Aujourd'hui 19:32:07

Turbigo Re: Un chien s'ennuie dans un appartement 0 #5

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 494 Karma: 302

@mawt1 a écrit:



Je comprends pas tu as eu ou toutes ces infos?



Ben justement



Un



Alors oui y'a un type qui a élevé un Saint Bernard en appartement.



Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Citation :Ben justement si on avait ces infos on comprendrait mieux.Un Husky c'est pas une carpette.Alors oui y'a un type qui a élevé un Saint Bernard en appartement.Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:46