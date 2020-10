Il n'y a en pas eu 18 avant ?

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3405 Karma: 1571



- On se dit bon, "Covid-19" c'est qu'il y en a eu 18 précédemment.

- Non c'était juste l'année 2019.



Juste après il parle du "STRASS".









S'en est suivit un hashtag JoueLaCommeOnfray

https://twitter.com/hashtag/JoueLaCommeOnfray?src=hashtag_click



On se dit GeForce 3090, c'est qu'il y en a eu 3089 avant.

"2001 l'Odyssée de l'Espace" c'est pas mal, mais les 2000 premiers valent aussi le coup.

...



Une conseillère de Trump avait fait la même boulette.

https://www.cnews.fr/monde/2020-04-16/une-conseillere-de-donald-trump-laisse-entendre-quil-y-eu-18-covid-avant-le-covid

A sa décharge c'était en avril. Michel Onfray face à Laurence Ferrari sur CNEWS :- On se dit bon, "Covid-19" c'est qu'il y en a eu 18 précédemment.- Non c'était juste l'année 2019.Juste après il parle du "STRASS".S'en est suivit un hashtag JoueLaCommeOnfrayOn se dit GeForce 3090, c'est qu'il y en a eu 3089 avant."2001 l'Odyssée de l'Espace" c'est pas mal, mais les 2000 premiers valent aussi le coup....Une conseillère de Trump avait fait la même boulette.A sa décharge c'était en avril.

Contribution le : Aujourd'hui 02:26:24