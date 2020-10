Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Soigner un hématome sous un ongle avec un découpeur laser 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42697 Karma: 18600 Un homme évacue un hématome sous l'ongle de son pouce avec une machine de découpe au laser CO2.





DIY Laser surgery on my busted thumb

Contribution le : Aujourd'hui 09:18:44