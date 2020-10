Options du sujet Imprimer le sujet

MaxiSucuk Mauvais endroit pour faire du rallye

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 291 Karma: 354



gazeleau Re: Mauvais endroit pour faire du rallye

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2664 Karma: 2204 Ils ont changé le virage dans la nuit ou bien les co-pilotes ont tous repompé leurs notes sur Régis ?

FMJ65 Re: Mauvais endroit pour faire du rallye

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10089 Karma: 3054 Ca vaudrait le coup de monter un garage auto dans le coin ! Ou a minima un service de dépanneuse. Y a du potentiel !

