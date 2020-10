Options du sujet Imprimer le sujet

nobrain trailer: la vengence 2 (sic)

l'avenir des salles de cine, incertain jusqu'a aujourd'hui, est desormais assure.

Merci Morsay !







Ventraka Re: trailer: la vengence 2 (sic)

Je m'installe Inscrit: 01/04/2013 14:14 Post(s): 338 Karma: 165 C'est la "vangeance" ou vengence du coup ? je suis un peu perdu

DoubleZ Re: trailer: la vengence 2 (sic)

@Ventraka a écrit:

C'est la "vangeance" ou vengence du coup ? je suis un peu perdu

D'après le titre en 3D, le titre sous la vidéo et la description, c'est "La vengence".



D'après le dictionnaire, c'est "La vengeance". Citation :D'après le titre en 3D, le titre sous la vidéo et la description, c'est "La vengence".D'après le dictionnaire, c'est "La vengeance".

