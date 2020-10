Flippers à pédales + Voiture sur le toit

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42702 Karma: 18609

En raison du coronavirus, des flippers sont équipés de pédales pour jouer avec les pieds dans la salle de jeux Add-A-Ball à Seattle, dans l'État de Washington.





Foot Flip Pinball at Add a Ball, The first pedal operated not touch machine , Covid Compliant.





Une voiture glisse sur le toit après avoir percuté un autre véhicule à un carrefour de Morton Grove, dans l'Illinois. Personne n'a été tué dans l'accident.





USA WYPADEK !!!

