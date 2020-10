Index des forums Koreus.com A propos du site Ligne éditoriale Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67761 Karma: 29984 Quel genre de vidéo peut-on retrouver en article ?



Le contenu est assez varié, car je mets en article les vidéos que j'ai trouvé intéressantes.

Il peut s'agir d'une vidéo amusante, drôle, insolite, décalée, une vidéo d'actualité, une vidéo buzz, une vidéo qui m'a indigné, que j'aie envie de dénoncer.

J'ai toujours voulu que Koreus.com soit un site tout public, donc je ne poste pas de vidéo pornographique ou trash (la limite est difficile à cerner des fois)



La Chambre des Liens et les articles sont deux endroits distincts.

La Chambre des liens est soumise au règlement du forum. Les articles à mes propres règles (voir ci-dessus)

Il est tout à fait possible que des vidéos non admissibles sur la CDL, se retrouvent en article. C'est très rare, mais cela peut arriver (l'actualité mène des fois à ce genre d'exception).



Si un jour vous voyez 3 vidéos de chatons à la suite. Inutile de venir râler ici. Non Koreus.com n'est pas devenu un site de vidéos de chatons.

Cet exemple est valable avec toutes les catégories de vidéos.





Est-ce que la ligne éditoriale a évolué ?



Oui, grâce à vous , grâce à vos remarques mais les mentalités changent, plus rapidement pour certains que pour d'autres. C'est difficile d’être en phase avec tout le monde.



Allez faire un tour sur les premiers articles, vous verrez que je permettais des choses que je ne pourrais plus faire maintenant.

