Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Faire un portrait avec de la bande adhésive 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7811 Karma: 6792



Luke Van Tassel réalise un portrait en utilisant du scotch qu'il découpe et colle de manière apparemment anarchique. Le résultat est joli, l'utilisation de la lumière est originale.



Dans cette réalisation, il reprend la tronche du type qui boit du jus de fruits rouges sur une musique de Fleetwood Mac.

Contribution le : Aujourd'hui 23:38:45