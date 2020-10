Options du sujet Imprimer le sujet

Un yak, probablement le dominant du troupeau, rabat les membres de son troupeau loin de la route pour les protéger des voitures.

Contribution le : Hier 23:47:42