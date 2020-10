Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Les graffitis trompe-l'oeil d'Adam Kiyoshi Fujita 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7822 Karma: 6795

Neon Lights Spray Painted Murals by Adam Kiyoshi Fujita



Des graffitis donnant l'impression qu'il s'agit de néons allumés. Tous ne font pas la même efficacité je trouve, mais le résultat est parfois bluffant.

Contribution le : Aujourd'hui 00:11:21