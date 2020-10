Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Compilation de l'impossible sur BeamNG Drive 2 #1

Help Desk

Doing the Impossible #1 - BeamNG Drive | CRASHdriven



La chaîne Crash Driven propose une petite compilation de l'impossible réalisée sur le jeu BeamNG Drive.



Mais combien d'heures a-t-il fallu pour réaliser certaines figures ? La BMW m'a fait halluciner.^^

Contribution le : Aujourd'hui 00:26:51

nobrain Re: Compilation de l'impossible sur BeamNG Drive

@Avaruus en même temps, le truc de la BM c'est juste un replay autour duquel il a mis des obstacles. C'est pas tres honnete de leur part de ne pas le préciser.

le reste, c'est du trackmania

c'est rigolo a voir, mais je crois pas que ce soit spécialement une performance

le reste, c'est du trackmania



c'est rigolo a voir, mais je crois pas que ce soit spécialement une performance

Contribution le : Aujourd'hui 00:45:17

nobrain Re: Compilation de l'impossible sur BeamNG Drive

Avaruus il semblerait que non

Contribution le : Aujourd'hui 01:13:07