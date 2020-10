Options du sujet Imprimer le sujet

a réalisé une animation en pâte à modeler pour inciter les gens à aller voter. Petit bonus intéressant : la réalisation de l'animation est montrée à la fin.



Si ça vous plaît, je vous conseille d'aller voir ses autres animations sur sa chaîne youtube (premier lien) ou sur son instagram , ça vaut le détour !

Contribution le : Aujourd'hui 00:34:20