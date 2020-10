Viewfinder, un jeu au gameplay original

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7822 Karma: 6795





J'aime bien l'idée, je trouve qu'elle peut être exploitée de beaucoup de manières différentes.





Quelques vidéos de ce gameplay pour le moins original.







Polaroid effect collisions and multiple photos







Photos aren't the only thing you can explore in Viewfinder #madewithunity #gamedev #edwardhopper







Here's how you enter levels in Viewfinder #gamedev #vfx #madewithunity









(en anglais)









Reste à voir s'il parviendra à en faire un jeu intéressant. Matt Stark est un développer de jeux vidéo qui travaille sur un projet indépendant : Viewfinder. C'est un concept de jeu original dans lequel le joueur peut exploiter des images (photos, peintures) présentes dans le décor et les transformer en objets 3D réels, enrichissant ainsi les éléments à explorer.J'aime bien l'idée, je trouve qu'elle peut être exploitée de beaucoup de manières différentes.Quelques vidéos de ce gameplay pour le moins original.Polaroid effect collisions and multiple photosPhotos aren't the only thing you can explore in Viewfinder #madewithunity #gamedev #edwardhopper https://t.co/iLKS8eMWmb Here's how you enter levels in Viewfinder #gamedev #vfx #madewithunity https://t.co/c8F6oO3Er1 Pour plus d'infos (en anglais)Reste à voir s'il parviendra à en faire un jeu intéressant.

Contribution le : Aujourd'hui 01:09:25