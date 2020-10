Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Enfant joue avec matelas + porter des blocs de polystyrène 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3832 Karma: 3222



Vous navigateur est trop vieux





DJP Un homme a dressé un canard appelé Jerry en canard d'attaque pour attaquer une femme en maillot de bain, "GOOD BOY !!!!"



Bonus vu que la 2 est DJP : Des gens portent des blocs de polystyrène dans un entrepôt



Vous navigateur est trop vieux Un enfant s'amuse avec un matelas posé debout contre un mur, qui finit par lui tomber dessusUn homme a dressé un canard appelé Jerry en canard d'attaque pour attaquer une femme en maillot de bain, "GOOD BOY !!!!"Bonus vu que la 2 est DJP : Des gens portent des blocs de polystyrène dans un entrepôt

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:50

Surzurois Re: Enfant joue avec matelas + canard d'attaque 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3832 Karma: 3222 jopopmk arf merci, je viens en plus de voir que j'avais réagi à la vidéo..... la mémoire me fait défaut... dur de vieillir arf merci, je viens en plus de voir que j'avais réagi à la vidéo..... la mémoire me fait défaut... dur de vieillir

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:41