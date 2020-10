Index des forums Koreus.com Le Bar Acheter une oldtimer Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Pour plusieurs raisons, je souhaite acheter une voiture ancienne (1990 ou avant) mais pour un usage quotidien. Je me demandais s'il y avait parmi vous des amateur.ice.s qui pouvaient me donner leur avis.



Je cherche avant tout une voiture fiable et belle. Je suis nul en mécanique et, on va être honnête, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par ailleurs, ma vie est trèèèès dense, je n'ai ni le temps ni l'envie d'être tout le temps en panne.



Pourquoi ce projet me direz-vous? Hé bien je vais vous répondre, comme dirait Sarkozy. J'ai actuellement une Prius II qui est parfaite en fiabilité mais plutôt ennuyeuse à conduire et moche à regarder. J'aime l'esthétique des BMW de la fin des années 80. Je suis Belge et l'accès au territoire bruxellois est interdit aux voitures de plus de dix ans (pour faire simple), mais PAS aux voitures de plus de 30 ans (désignées comme ancêtres - admire le paradoxe à la Belge...) Or, je travaille à Bruxelles.



Avec ces éléments : d'après vous, mon projet est-il sensé ou c'est une idée à la con?

Re: Acheter une oldtimer

gazeleau

@manu_militari a écrit:

(...) mais PAS aux voitures de plus de 30 ans (...)



Rha c'est bête je viens de me débarasser de ma vieille merco e220 de 1999. Pas assez vieille, mais totalement fiable. Je l'avais eu pour 800e et entretien minimum. Quelques caprices au premier mois où je l'ai eu, puis plus rien.

Peut-être en remontant dans les âges de cette gamme tu trouveras plaisir ?

Peut-être en remontant dans les âges de cette gamme tu trouveras plaisir ?

Re: Acheter une oldtimer

manu_militari

Chouette voiture en effet Mais elle aurait été trop récente pour obtenir l'immatriculation "ancêtre" qui est le graal pour entrer à Bruxelles!

Merci de ta réponse.

Merci de ta réponse.

Re: Acheter une oldtimer

Jinroh

Hehe tu pouvais pas mieux tomber. Je suis tombe en rade d une caisse et je voulais acheter une voiture dans l l'urgence. Je vais voir mln garagiste et il me sort une BMW 525 tds. 123 000 km. 2500 euros.

Pas emballé a cause de l image je l essaye. Quel claque en terme de comfort!! Ma femme a un partner teepe version civile...l intérieur parait plus ancien.

L avantage de la 525 c est que le bloc moteur est costaud (6 cylindres en ligne 140 ch.) C est qu elle est en propulsion ( je tracte une remorque).

Que t as 5 vraie places. Et qu elle a finalement une belle gueule!!

J ai le modele E 39 et je prefere la tronche de la E 36.

Maintenant elle manque de patates!

