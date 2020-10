Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Voleur de citrons vs Clôture électrique 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42707 Karma: 18618 Un voleur de citrons a une mauvaise surprise en voulant franchir une clôture.





lemon thief gets electric shock from fence ! September 26, 2020

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:25