Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67776 Karma: 30003

Des chiens se sont réfugiés dans une banque pour se mettre au frais pendant une vague de chaleur à Uba au Brésil





Dogs Take Refuge in Bank to Escape Heat Wave || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:04