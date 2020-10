Un biche va voir des chasseurs + Un mécanicien chanceux

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67786 Karma: 30017

Un biche va voir des chasseurs





Friendly Deer Hangs Out During Dove Hunt



Un mécanicien chanceux sous une voiture





Lucky Escape as Car Rolls Away Mid Repair || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:34:35