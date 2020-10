femme ruine le mariage de son mari

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2687 Karma: 2211





N'est pas Mitterand qui veut/peut.





@Loom- Le gars contractait un nouveau mariage alors qu'il avait déjà femme et enfants. On est pas dans une histoire de polygamie, ni même de divorce en instance, non! On est bien à l'église pour un mariage monogame! Sa nouvelle femme était bien au courant mais j'imagine qu'il avait donné une fausse identité au prêtre. Sa femme - celle qui débarque avec les mômes - a eu vent in extremis de la cérémonie et est venu voir ce qui se passait de ses propres yeux. Et la suite est en image.



ça se passe en Zambie. Le gars sera poursuivi pour polygamie, statut non reconnu par le droit et tout à fait délictuel. Il risque jusqu’à sept ans de prison s’il est mis en examen et reconnu coupable de polygamie. ( Je comprends toujours pas comment le gars pensait ne pas se faire capter par sa femme, et encore moins comment il comptait gérer ses 2 familles, dans la même ville en plus!N'est pas Mitterand qui veut/peut.Le gars contractait un nouveau mariage alors qu'il avait déjà femme et enfants. On est pas dans une histoire de polygamie, ni même de divorce en instance, non! On est bien à l'église pour un mariage monogame! Sa nouvelle femme était bien au courant mais j'imagine qu'il avait donné une fausse identité au prêtre. Sa femme - celle qui débarque avec les mômes - a eu vent in extremis de la cérémonie et est venu voir ce qui se passait de ses propres yeux. Et la suite est en image.ça se passe en Zambie. Le gars sera poursuivi pour polygamie, statut non reconnu par le droit et tout à fait délictuel. Il risque jusqu’à sept ans de prison s’il est mis en examen et reconnu coupable de polygamie. ( source

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:38