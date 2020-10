Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Belle prise d'un skateur avec un drone 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7834 Karma: 6820



Source



Un pilote de drone filme un skateur pendant une figure, et fait passer le drone entre ses jambes pendant le plan séquence. Joli pilotage. Un pilote de drone filme un skateur pendant une figure, et fait passer le drone entre ses jambes pendant le plan séquence. Joli pilotage.

Contribution le : Aujourd'hui 23:22:00