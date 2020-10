Un toit s'effondre

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67793 Karma: 30027





Shuttering/formwork failure Problème de coffrage d'après le titre, j'y connais rien en constructionShuttering/formwork failure

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11884 Karma: 9838 D'étaiement je dirais, mais pas spécialiste non plus.

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2691 Karma: 2214 @Koreus ben le béton frais, c'est surtout de l'eau, en tout cas liquide. Il faut un récipient pour le contenir en attendant qu'il prenne/durcisse - le coffrage - Mais à première vue eux non plus ne semblent pas spécialistes.



Ils ont intérêt à vite nettoyer, parce que si le béton prend maintenant qu'il est en vrac sur tout le niveau inférieur, c'est bon pour y aller au marteau piqueur.

Je suis accro Inscrit: 26/05/2014 10:14 Post(s): 841 Karma: 2674 De solidité je dirais

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 683 Karma: 744

@Koreus a écrit:

j'y connais rien en construction :)

Apparement, de leur côté aussi il y a des lacunes...



Comme dit l’adage :



« Mieux vaut maintenant

Que dans 1 an... » Citation :Apparement, de leur côté aussi il y a des lacunes...Comme dit l’adage :« Mieux vaut maintenantQue dans 1 an... »

