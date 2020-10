Caleb CLARKE fait du Jonah LOMU

Je viens d'arriver Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 32 Karma: 63







Dimanche dernier, lors de la deuxième manche de la Bledisloe Cup opposant les All Blacks contre l'Australie, lorsque Caleb Clarke a relancé depuis son camp à dix mètres de la ligne médiane, on a bien cru voir la légende des All Blacks, Jonah Lomu, en action. Il a fait littéralement exploser les défenseurs australiens dont Michael Hooper. Une course phénoménale qui a débouché sur l'essai d'Ardie Savea en bout de ligne. Dimanche dernier, lors de la deuxième manche de la Bledisloe Cup opposant les All Blacks contre l'Australie, lorsque Caleb Clarke a relancé depuis son camp à dix mètres de la ligne médiane, on a bien cru voir la légende des All Blacks, Jonah Lomu, en action. Il a fait littéralement exploser les défenseurs australiens dont Michael Hooper. Une course phénoménale qui a débouché sur l'essai d'Ardie Savea en bout de ligne.

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:08