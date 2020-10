Options du sujet Imprimer le sujet

[VIDEO] Accrochez vos meubles au mur pour protéger vos enfants...

Accrochez vos meubles au mur !

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2705 Karma: 2225 Quand on voit les parents filmer en mode portrait un écran horizontal pour poster en mode paysage, ... faut pas s'étonner.

Finalement beaucoup de chance, même pas un bleu. J'aurais pu récupérer la vidéo directement sur la NAS en propre mais j'ai déjà la flemme d'accrocher les meubles aux murs...Finalement beaucoup de chance, même pas un bleu.

