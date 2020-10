Options du sujet Imprimer le sujet

erragan Déminage d'un obus de 250kg par des plongeurs démineur



500 lbs underwater explosion



pour la precision, les démineurs plongent avec des recycleurs et sont reliés au poignet par une cordelette équipé de petit flotteurs affin de toujours rester au contact l'un de l'autre.

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:42

alfosynchro Re: Déminage d'un obus de 250kg par des plongeurs démineur

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7574 Karma: 3154 Ça m'épate comment ils ont pu retrouver ça à cet endroit, puis y revenir pour faire le boulot. Chapeau !

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:57