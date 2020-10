Une bonne journée de plongée à saturation.

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1915 Karma: 423



Saturation Diving. A good day at the office.



On peut voir dans la vidéo un aperçu de certain travaux sous plongée à saturation.

Connexion d'un pipeline avec test d’étanchéité à la fluorescéine, sous la surveillance d'un ROV et la visite de requins et de meroux pour agrémenter le JOB ^^



Pour rappel la plongée à saturation oblige les plongeurs à rester confinés dans des atmosphères sous pression (caisson hyperbare) pendant plusieurs jours. L'air est notamment remplacé par de l'heliox mélange d’oxygène et d’hélium.

