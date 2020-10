Options du sujet Imprimer le sujet

NPNLA Chute de cheminée 1 #1

Je suis accro Inscrit: 16/06/2005 20:27 Post(s): 1204 Karma: 1215 Un cycliste filme la chute d'une cheminée à Namur, le père noël ne passera donc pas dans cette maison cette année





Une cheminée s'effondre juste à mon passage Avenue du Bourgmestre Jean Materne à Namur.

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:02