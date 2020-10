Comment ouvrir une boîte de conserve sans ouvre-boîte + Une femme effraye son mari

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2185 Karma: 1499

Bon alors sinon pour les conserves une vrai astuce si vous avez pété la languette et pas d'ouvre-boites sous la main.



Vous prenez une cuillère à café et vous faite une pression sur la partie scellée du couvercle et magie !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:10