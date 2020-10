Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un homme s'amuse avec les filtres neuronaux de Photoshop 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67806 Karma: 30051 Avec une réglette, il pleut changer son niveau de bonheur, de surprise et de colère





Photoshop's Neural Filters are dumb

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:56