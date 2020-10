Pénétration d'un plongeur spéléo dans un siphon très très étroit.

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1922 Karma: 440







Un groupe de plongeur souterrain en Australie dans un siphon particulièrement étroit et à 500m de l'entrée histoire que ce soit plus drôle ^^.



Personnellement je pratique la plongée souterraine et que je passe par des endroits bien etroit également mais LA , je vous assure que j'avais aussi je cœur qui battait en les voyant avancer ^^

