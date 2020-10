Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un enfant fait tomber son nouveau téléphone 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67810 Karma: 30072 Un enfant fait tomber son nouvel iPhone en le déballant





Boy Drops Brand New Smartphone While Unboxing - 1147720

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:09