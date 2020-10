Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu as vraiment besoin d'uriner - ouverture vannes barrage 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3409 Karma: 8524

Vous navigateur est trop vieux

Source 20min,ch Le barrage de Rossens dans le canton de Fribourg (Suisse) a ouvert ses vannes aujourd'hui pour faire une purge :

Contribution le : Aujourd'hui 16:23:16