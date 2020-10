Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Croiser une Jeep sur un chemin de montagne 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42737 Karma: 18662 Un véhicule croise une Jeep qui dévale une montagne près de Telluride, dans le Colorado. Une personne a été gravement blessée.





Falling Off Black Bear Pass

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:09

FMJ65 Re: Croiser une Jeep sur un chemin de montagne 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10109 Karma: 3064 Partie de haut, elle arriva très bas ... Sur la vidéo, on ne voit pas de corps, c'est déjà ça !

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:16