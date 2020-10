Options du sujet Imprimer le sujet

erragan Projet de robot pour miner en mer à 4000m de profondeur. 2 #1

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1965 Karma: 461



une animation démontrant comment un engins de collecte lancé par un bateau pourrait miner à 4500m de profondeur sous le niveau de la mer pour collecter les nodule polymétallique contenant des métaux rares.



photo de nodules

une animation démontrant comment un engins de collecte lancé par un bateau pourrait miner à 4500m de profondeur sous le niveau de la mer pour collecter les nodule polymétallique contenant des métaux rares.photo de nodules

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:11