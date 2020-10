Options du sujet Imprimer le sujet

erragan collecte de poussières sur l’astéroïde BENNU par la sonde OSIRIS-REX 1 #1

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1971 Karma: 462





la sonde OSIRIS-REX pour (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer)

a grâce à son bras robotique le 20 octobre brièvement touché l'astéroide BENNU pour collecter des régolites à la surface de celui ci. les échantillons récoltés reviendrons sur terre en 2023.



cet anciens astéroïde très bien préservé connu sous le nom de BENNU est à plus de 321 million de kilomètre de la terre.

Il offre à nos scientifique une fenêtre sur les début de notre système solaire et possède peut être les ingrédients ayant plantés la graine de la vie sur terre.





détail du mécanisme de récupération:)

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:39

Jinroh Re: collecte de poussières sur l’astéroïde BENNU par la sonde OSIRIS-REX 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4048 Karma: 6197 @erragan en fait toi, t t'aimes bien l inaccessible...les profondeurs de l ocean ou l espace. Je suis sur qu y a moyen de trouver une forme d d'oedipe

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:13

erragan Re: collecte de poussières sur l’astéroïde BENNU par la sonde OSIRIS-REX 0 #3

Je suis accro Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 1971 Karma: 462 Jinroh c'est assez vrai je trouve fascinant tous se que l'on est capable de mettre en oeuvre pour accéder à des endroits sensé être impossible à atteindre c'est assez vraije trouve fascinant tous se que l'on est capable de mettre en oeuvre pour accéder à des endroits sensé être impossible à atteindre

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:16

Wiliwilliam Re: collecte de poussières sur l’astéroïde BENNU par la sonde OSIRIS-REX 0 #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30995 Karma: 9337 Les joueurs de KSP savent particulièrement que les astéroïdes c'est tout de suite une prise de tête monumentale

Contribution le : Aujourd'hui 16:44:09