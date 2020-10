Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Pam pam pam pim pam pam 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14561 Karma: 18258

Pam pam pam pim pam pam

Afficher le spoil Un chaton se prend des coups de queue d'un chien en rythme sur la chanson Mr Sandman. Pam pam pam pim pam pam

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:13

Avaruus Re: Pam pam pam pim pam pam 1 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7865 Karma: 6869 En lisant le titre, j'avais la musique de Star Wars en tête (le thème de l'empire). Autant dire que j'ai été surpris par la musique de la vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:26