Déguisement Coffin Dance

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42744 Karma: 18681 Un enfant est déguisé en mème Coffin Dance pour Halloween.





“Coffin Dance Guys” kids Halloween costume 2020

C'est bête parce que à la base le mème est sur des personnes noirs dansant avec un cercueil sur leur épaule. il n'est pas maquillé en noir pour ne pas faire un blackface?C'est bête parce que à la base le mème est sur des personnes noirs dansant avec un cercueil sur leur épaule.

S'il avait fait ça, les réseaux sociaux l'auraient incendié le gamin ^^ Déjà qu'il y en a un déguisé en singe, avec une banane de surcroît... Citation :S'il avait fait ça, les réseaux sociaux l'auraient incendié le gamin ^^ Déjà qu'il y en a un déguisé en singe, avec une banane de surcroît...

PurLio j'avoue que je n'avais pas relevé le déguisement de singe.

