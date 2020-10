Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 L'évolution des frontières de la France 3 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14091 Karma: 10224

The Territorial Evolution of France

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:50

_Servietsky_ Re: L'évolution des frontières de la France 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3050 Karma: 4120 Quand tu vois défiler "Clovis, Charles Martel, Saint-Louis, Louis XII, Napoléon" ça fait un peu mal de voir "Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron" à la fin quand même

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:55

21210 Re: L'évolution des frontières de la France 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 4323 Karma: 2403



Par exemple, la France a récemment rétrécie au profit d'Andorre afin de permettre à ce petit état d'accéder à un étang proche des sources de l'Ariège :



http://21maps.com/les-frontieres-de-la-france Alors depuis le choix de la Sarre qui quitter son protectorat, il y a eu pas mal d'évolution des frontières de la France, très souvent mineures.Par exemple, la France a récemment rétrécie au profit d'Andorre afin de permettre à ce petit état d'accéder à un étang proche des sources de l'Ariège :

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:35