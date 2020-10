Vivaldi, Jakub Józef Orliński & Aleksander Dębicz. Tois copains dans le vent..

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 983 Karma: 363



Il y a déjà pas mal de vues sur cette vidéo donc peut être certains membres connaissent déjà cette interprétation.

Il s'agit ici de l'interprétation de Eia Mater, fons amoris le septième mouvement de Stabat Mater de Vivaldi.







A.Vivaldi „Eja Mater” - Jakub Józef Orliński & Aleksander Dębicz





Jakub Józef Orliński au chant, Aleksander Dębicz au piano.









Jakub Józef Orliński est un contreténor et danseur de break dance. C'est avec cette vidéo qu'il se fait connaître du grand public:





Aleksander Dębicz est un pianiste, compositeur polonais. Il y a deux ans il a sorti un album: Invention où il présente des compositions originales inspirées de la musique classique et du hip hop..

Aleksander Dębicz: TOCCATA 1



Contribution le : Aujourd'hui 14:00:43