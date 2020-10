Pub DieHard is Back

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

John McClane est de retour dans cette publicité pour les batteries automobiles DieHard. Sous-titrage disponible en français.





alfosynchro

Et ça, ça fait vendre ?

Milot

@alfosynchro

Oui, toutes les autres marques.

zinitack

@Skwatek c'est incroyablement mal réalisé, mais je pense que c'est le résultat recherché " façon sharknado "

