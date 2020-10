Pousser un rocher dans une forêt

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Des hommes utilisent des vérins hydrauliques pour faire tomber un gros rocher dans une forêt de montagne.





biggest rock yet

Contribution le : Aujourd'hui 23:06:56

CrazyCow

Je croyais que c'était dangereux de jeter des cailloux quand on est en montagne

Contribution le : Aujourd'hui 23:13:03